Die Phantoms um Colin Bassen (r.) konnten die Gunslingers auch am Sonntag nicht stoppen.
Die Phantoms um Colin Bassen (r.) konnten die Gunslingers auch am Sonntag nicht stoppen. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Vorzeitiges Spielende bei den Freiberger Footballern
Von Christian Kluge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die letzte Partie der Freiberg Phantoms gegen Fünftliga-Spitzenreiter Suhl war schon zu Beginn der zweiten Halbzeit zu Ende. Ein Abbruch erfolgte aber nicht. Auch dem verstorbenen Spieler wurde gedacht.

So hatten sich die rund 200 Fans im Freiberger Stadion „Platz der Einheit“ das Saisonfinale ihrer Phantoms in der Football-Verbandsliga Mitteldeutschland nicht vorgestellt. Aufgrund von Verletzungen wurde die letzte Partie 2025 am Sonntag zu Beginn der zweiten Halbzeit abgepfiffen. „Wir haben uns mit Suhl auf ein vorzeitiges Spielende...
