Während des Vereinsfestes: Fußballerinnen der SpG Dittersbach/Hainichen scheiden aus Sachsenpokal aus

Die Fußballerinnen der SpG Dittersbach/Hainichen haben im Sachsenpokal den Sprung ins Viertelfinale verpasst. Dies gelang einer anderen mittelsächsischen Spielgemeinschaft.

Aus sportlicher Sicht haben es die Fußballerinnen der SpG Dittersbach/Hainichen am Sonntag verpasst, während des Vereinsfestes an der Pflaumenallee für die gute Stimmung beizutragen. Bei ihrer ersten Teilnahme am Sachsenpokal auf dem Kleinfeld, der zur vergangenen Saison eingeführt wurde, unterlagen sie im Achtelfinale dem SV Gebergrund...