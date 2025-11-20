Wandern, Radeln, Tanzen, Gymnastik und vieles mehr: Seniorensportwoche in Mittelsachsen beginnt am Freitag

An diesem Freitag beginnt mit dem Sportfest in Lüttewitz die diesjährige Seniorensportwoche in Mittelsachsen. Kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich.

Besonders für die schon älteren Sportfreunde ist sie ein Höhepunkt im jährlichen Kalender: An diesem Freitag startet die Seniorensportwoche im Landkreis Mittelsachsen – traditionell mit dem bereits 24. Seniorensportfest in Lüttewitz bei Döbeln. Bis nächsten Freitag haben die Senioren die Möglichkeit, sich bei verschiedenen Vereinen und...