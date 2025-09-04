Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jonas Nötzold (l.) und David Meliczek standen in den vergangenen beiden Spielen an der Seitenlinie. Beide sind wie Cheftrainer Holger Blüher beim Pokal in Mittweida nicht dabei.
Jonas Nötzold (l.) und David Meliczek standen in den vergangenen beiden Spielen an der Seitenlinie. Beide sind wie Cheftrainer Holger Blüher beim Pokal in Mittweida nicht dabei. Bild: Robin Seidler
Mittweida
Warum der Spitzenreiter der Fußball-Mittelsachsenliga derzeit wöchentlich den Trainer wechselt
Von Robin Seidler
Vor dem Auswärtsspiel im Kreispokal bei Germania Mittweida müssen die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau auf der Trainerbank erneut improvisieren. Der Mittweidaer Trainer erwartet eine hochinteressante Partie.

Mit 7 Punkten aus 3 Spielen und einem sehr ansehnlichen Fußball sind die Kicker des SSV Königshain-Wiederau in die Saison 2025/26 gestartet. Auch in dieser Woche grüßen sie von der Tabellenspitze. Doch auf der Trainerposition gibt es schon wieder eine Veränderung – bereits die dritte in dieser noch jungen Saison bei den SSV-Kickern. Im...
