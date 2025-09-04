Warum der Spitzenreiter der Fußball-Mittelsachsenliga derzeit wöchentlich den Trainer wechselt

Vor dem Auswärtsspiel im Kreispokal bei Germania Mittweida müssen die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau auf der Trainerbank erneut improvisieren. Der Mittweidaer Trainer erwartet eine hochinteressante Partie.

Mit 7 Punkten aus 3 Spielen und einem sehr ansehnlichen Fußball sind die Kicker des SSV Königshain-Wiederau in die Saison 2025/26 gestartet. Auch in dieser Woche grüßen sie von der Tabellenspitze. Doch auf der Trainerposition gibt es schon wieder eine Veränderung – bereits die dritte in dieser noch jungen Saison bei den SSV-Kickern. Im...