We are the Champions: HSG Freiberg triumphiert im Pokalfinale und feiert das Double

Die Freiberger Handballer sind im Sachsenpokalfinale ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben Außenseiter Plauen-Oberlosa II standesgemäß mit 39:33 besiegt. Es war die Krönung einer perfekten Saison.

War die Ballsportarena in Dresden am Sonntag zunächst mindestens zur Hälfte in Schwarz-Weiß getaucht, dominierten am Abend die Farben Grün und Weiß. Und was den Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn zuvor verwehrt blieb (obwohl sie es genauso verdient gehabt hätten), schafften dann die Männer der HSG Freiberg: Nach einem am Ende...