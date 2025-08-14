Weißenborn im Feiermodus: Handball-Highlights und mehr beim SV Rotation

Die Handball-Teams des SV Rotation Weißenborn erwarten am Wochenende wieder einmal viele Gäste. Beim gemeinsamen Vereinsfest mischen aber auch die Kegler und die Billardspieler mit.

Bei den Sportlern des SV Rotation Weißenborn wird am Wochenende gefeiert. Dabei geht es nicht nur bei den Handballern des Vereins rund (die können immerhin schon auf 30 Handballfeste zurückblicken), sondern zum zweiten Mal feiert der gesamte Verein, erklärt Ronny Hegewald. Der 51-Jährige ist Handball-Chef des SV Rotation und steht so der mit...