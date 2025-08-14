Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Sportler des SV Rotation, hier die Handballerinnen, laden ab Freitag zum Vereinsfest ein.
Die Sportler des SV Rotation, hier die Handballerinnen, laden ab Freitag zum Vereinsfest ein. Bild: Gerd Klemm
Freiberg
Weißenborn im Feiermodus: Handball-Highlights und mehr beim SV Rotation
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Handball-Teams des SV Rotation Weißenborn erwarten am Wochenende wieder einmal viele Gäste. Beim gemeinsamen Vereinsfest mischen aber auch die Kegler und die Billardspieler mit.

Bei den Sportlern des SV Rotation Weißenborn wird am Wochenende gefeiert. Dabei geht es nicht nur bei den Handballern des Vereins rund (die können immerhin schon auf 30 Handballfeste zurückblicken), sondern zum zweiten Mal feiert der gesamte Verein, erklärt Ronny Hegewald. Der 51-Jährige ist Handball-Chef des SV Rotation und steht so der mit...
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
25.07.2025
2 min.
Erster Härtetest für Weißenborner Handballerinnen
Ruft seine Damen am Sonntag zum ersten Test zusammen: Rotation-Trainer Daniel Mombree.
Die Oberliga-Damen des SV Rotation absolvieren am Sonntag ihr erstes Testspiel der Vorbereitung. Dabei stellt sich ein Regionalligist in Weißenborn vor.
Steffen Bauer
28.07.2025
2 min.
Trotz Niederlage: Weißenborner Handballerinnen überzeugen im Test gegen Regionalligisten
Erstmals im Rotation-Trikot: Marie Wernecke wechselte von der SG Klotzsche nach Weißenborn.
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation haben gegen Regionalligist Dessau-Roßlauer HV lange Paroli geboten. Dabei gaben gleich drei Spielerinnen ihr Debüt in der ersten Mannschaft.
Steffen Bauer
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
