Weißenborner Handballerinnen gehen mit Niederlage in die Spielpause

Freiberg
Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn haben ihr Oberliga-Auswärtsspiel bei der SG Klotzsche mit 26:28 verloren. Besonders in der Schlussphase wurde es eng.
Sechs Tage nach dem souveränen 37:28-Triumph bei der HSG Neudorf/Döbeln sind die Handballerinnen vom SV Rotation Weißenborn mit leeren Händen aus Dresden zurückgekehrt. Wie schon im November des vergangenen Jahres siegte Gastgeber SG Klotzsche erneut, diesmal allerdings nur mit zwei Treffern Differenz. Knackpunkte bei der 26:28-Niederlage...
