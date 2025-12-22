Weißenborner Handballerinnen mit versöhnlichem Jahresabschluss

Freiberg
Die Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn haben ihr letztes Punktspiel des Jahres bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau gewonnen. Dabei knackte eine Spielerin die Marke von 100 Saisontreffern.
„Das war ein schönes vorfristiges Geburtstagsgeschenk“, freut sich Daniel Mombree, der Trainer der Weißenborner Oberliga-Handballerinnen, nach dem 30:25-Auswärtserfolg am Samstagabend bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau. Am 28. Dezember feiert der Coach seinen 48. Geburtstag – und dürfte mit Blick auf die Tabelle zufrieden sein. Mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.