Trotz stolzer 31 Punkte von Enrico Knoth musste der ATSV am Sonnabend die dritte Niederlage einstecken.
Trotz stolzer 31 Punkte von Enrico Knoth musste der ATSV am Sonnabend die dritte Niederlage einstecken. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Weiter warten auf den ersten Sieg: Freiberger Korbjäger können Spitzenreiter nicht stoppen
Von Tim Aubel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg haben auch gegen den USV TU Dresden am Ende klar verloren. Ein verpatztes Viertel entschied die Partie.

Die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg müssen weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis in der neuen Saison warten. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der Gruppe 2, den USV TU Dresden, unterlagen die Miners am Sonnabend in eigener Halle klar mit 60:75 (25:45) und bleiben nach drei Niederlagen am Tabellenende der Staffel. Zumindest die...
