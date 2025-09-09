Wenn die Kabinenansprache zu einem Rückblick wird: Germania-Allstars trotzen Bundesliga-Auswahl Ost ein Unentschieden ab

Vor 412 Zuschauern haben sich die Germania-Allstars am Sonntag von der Bundesliga-Auswahl Ost 3:3 getrennt. Überschattet wurde die Partie allerdings von einer schweren Verletzung.

In früheren Jahren hätte Uwe Schneider als Fußballtrainer des SV Germania Mittweida sicherlich die Entstehung der Gegentore kritisiert. Am Sonntag war der langjährige Mittweidaer Coach allerdings entspannter. „Das 3:3 ist doch ein schönes Ergebnis, mit dem alle gut leben können“, sagte der 64-Jährige nach dem Aufeinandertreffen zwischen... In früheren Jahren hätte Uwe Schneider als Fußballtrainer des SV Germania Mittweida sicherlich die Entstehung der Gegentore kritisiert. Am Sonntag war der langjährige Mittweidaer Coach allerdings entspannter. „Das 3:3 ist doch ein schönes Ergebnis, mit dem alle gut leben können“, sagte der 64-Jährige nach dem Aufeinandertreffen zwischen...