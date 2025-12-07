Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Traf gegen Irfersgrün doppelt: BSC-Spieler Lucas Hanitsch (l.).
Traf gegen Irfersgrün doppelt: BSC-Spieler Lucas Hanitsch (l.). Bild: Marcel Schlenkrich
Traf gegen Irfersgrün doppelt: BSC-Spieler Lucas Hanitsch (l.).
Traf gegen Irfersgrün doppelt: BSC-Spieler Lucas Hanitsch (l.). Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Wer ist Freibergs Fußballer des Jahres – Team und Fans haben gewählt
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der BSC Freiberg hat sich in der Fußball-Sachsenklasse mit einem Kantersieg gegen den BSV Irfersgrün in die Winterpause verabschiedet. Im Anschluss wurde Weihnachten gefeiert und fleißig abgestimmt.

Vor dem letzten Hinrundenspiel zwischen dem BSC Freiberg und dem Vorletzten der Sachsenklasse West, dem BSV Irfersgrün, hatte Freibergs Coach Nils Hähner noch gewarnt: „Gegen tiefstehende Gegner tun wir uns erfahrungsgemäß schwer, das wird ein Geduldsspiel.“ Seine Prognose hielt nur bis zur 36. Minute. Dann platzte nach einer zerfahrenen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
30.11.2025
3 min.
Nach Torefestival in Westsachsen: Freiberger Fußballer bleiben in der Erfolgsspur
Kevin Budach brachte den BSC in Lichtenstein früh in Führung. Es war das erste Saisontor des 28-Jährigen.
Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC haben bei Fortschritt Lichtenstein in einem turbulenten und torreichen Spiel einen Punkt erkämpft. Dabei gelang dem neuen Torjäger des Teams ein Doppelpack.
Steffen Bauer
13:24 Uhr
2 min.
Wolfgang Porsche und Gabriela zu Leiningen haben geheiratet
Gabriela zu Leiningen und Wolfgang Porsche haben geheiratet.
Sie ist eine Thyssen-Tochter, galt mit ihrem Ex-Mann als Traumpaar des internationalen Jetsets. Er ist einer der führenden Köpfe in der Autobranche und mit über 80 noch immer Porsche-Oberhaupt.
13:20 Uhr
1 min.
Rätselhafter Unfall in Chemnitz: Mercedes kracht gegen Hauswand
Der Mercedes fuhr gegen eine Hauswand.
Das Auto löste einen automatischen Notruf aus. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt.
Erik Anke
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
08:00 Uhr
3 min.
Avanciert ein Freiberger Fußballer zum Hinrunden-Torschützenkönig?
Lukas Böhme (l.), hier beim 5:1 gegen Marienberg, durfte bislang schon 13-mal jubeln.
Der BSC möchte sich in der Fußball-Sachsenklasse West gegen den Vorletzten aus Irfersgrün mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. Auch, weil das Team im Anschluss noch etwas vorhat.
Kai Dittrich
Mehr Artikel