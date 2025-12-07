Wer ist Freibergs Fußballer des Jahres – Team und Fans haben gewählt

Der BSC Freiberg hat sich in der Fußball-Sachsenklasse mit einem Kantersieg gegen den BSV Irfersgrün in die Winterpause verabschiedet. Im Anschluss wurde Weihnachten gefeiert und fleißig abgestimmt.

Vor dem letzten Hinrundenspiel zwischen dem BSC Freiberg und dem Vorletzten der Sachsenklasse West, dem BSV Irfersgrün, hatte Freibergs Coach Nils Hähner noch gewarnt: „Gegen tiefstehende Gegner tun wir uns erfahrungsgemäß schwer, das wird ein Geduldsspiel." Seine Prognose hielt nur bis zur 36. Minute. Dann platzte nach einer zerfahrenen...