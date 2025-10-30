Wie die Weißenborner Handballerinnen die Rödertaler Bundesliga-Reserve stoppen wollen

Freiberg
Die Damen des SV Rotation erwarten mit dem HC Rödertal II den ungeschlagenen Oberliga-Primus. Der bringt sogar eine Nationalspielerin mit – aber auch die Weißenbornerinnen müssen sich nicht verstecken.
Nach dem hart erkämpften 22:19 gegen SF 01 Dresden haben die Weißenborner Handballerinnen am Sonnabend die nächste Hausaufgabe zu lösen – die ein ganzes Stück schwieriger ausfällt. Mit dem HC Rödertal II (1./12:0 Punkte) gastiert nun der Spitzenreiter der Oberliga Sachsen in der Schoeller-Sporthalle, der zudem als einziges Team der...
