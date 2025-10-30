Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Julia Kiulies führt aktuell die Torschützenliste der Oberliga an.
Julia Kiulies führt aktuell die Torschützenliste der Oberliga an. Bild: Gerd Klemm/Archiv
Julia Kiulies führt aktuell die Torschützenliste der Oberliga an.
Julia Kiulies führt aktuell die Torschützenliste der Oberliga an. Bild: Gerd Klemm/Archiv
Freiberg
Wie die Weißenborner Handballerinnen die Rödertaler Bundesliga-Reserve stoppen wollen
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Damen des SV Rotation erwarten mit dem HC Rödertal II den ungeschlagenen Oberliga-Primus. Der bringt sogar eine Nationalspielerin mit – aber auch die Weißenbornerinnen müssen sich nicht verstecken.

Nach dem hart erkämpften 22:19 gegen SF 01 Dresden haben die Weißenborner Handballerinnen am Sonnabend die nächste Hausaufgabe zu lösen – die ein ganzes Stück schwieriger ausfällt. Mit dem HC Rödertal II (1./12:0 Punkte) gastiert nun der Spitzenreiter der Oberliga Sachsen in der Schoeller-Sporthalle, der zudem als einziges Team der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.10.2025
2 min.
Nach bitterem Pokal-Aus: Weißenborner Handballerinnen wollen in der Liga neue Serie starten
Muss sein Team nach dem Pokal-Aus wieder aufrichten: Rotation-Trainer Daniel Mombreé.
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation wollen sich nach dem Ausscheiden im Sachsenpokal in der Liga schadlos halten. Dabei warten zunächst gleich vier Hausaufgaben in Folge.
Steffen Bauer
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
26.10.2025
3 min.
„Augen zu und durch“: Weißenborns Handballerinnen sind wieder erfolgreich, müssen sich die Punkte aber hart erarbeiten
Lucie Walther konnte 5 Tore zum hart erkämpften Sieg gegen Dresden beisteuern.
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation haben ihre Hausaufgabe gegen Dresden am Ende sicher gelöst – doch die Leichtigkeit fehlt. Wie können die Weißenbornerinnen die Kurve kriegen?
Steffen Bauer
Mehr Artikel