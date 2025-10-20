Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Holger Blüher (M.), der Trainer des SSV Königshain-Wiederau (hier beim Spiel in Langenau), hätte am Sonntag gern drei Punkte mit auf die Heimfahrt genommen. Bild: Marcel Schlenkrich
Holger Blüher (M.), der Trainer des SSV Königshain-Wiederau (hier beim Spiel in Langenau), hätte am Sonntag gern drei Punkte mit auf die Heimfahrt genommen. Bild: Marcel Schlenkrich
Mittweida
Wiederauer Trainer ärgert sich über Geschenk: „Die Jungs müssen es langsam lernen“
Von Robin Seidler
In der Mittelsachsenliga sind die Fußballer von Barkas Frankenberg gegen den SSV Königshain-Wiederau auf kuriose Weise zum späten Ausgleich gekommen. Der Frankenberger Torschütze war einer von neun „Doppelpackern“ an diesem Spieltag.

Die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau waren am Sonntagnachmittag im Verfolgerduell der Mittelsachsenliga lange Zeit auf der Siegerstraße. Bis tief in die Nachspielzeit führte das Überraschungsteam der Saison mit 2:1 im Hammertal. Kostiantyn Zhukov und Dominik Weber hatten die Gäste nach zwei Standardsituationen in Führung gebracht....
