Wo andere Urlaub machen: Freiberger Badmintonspieler steht bei Weltmeisterschaft in Thailand am Netz

Michael Prinz hat sich für die Senioren-WM in Pattaya qualifiziert. Es sind die vierten Welttitelkämpfe für den Spitzenspieler des ATSV Freiberg – wobei lange ein großes Fragezeichen dahinter stand.

Die Koffer sind wieder einmal gepackt, am Mittwoch kann es losgehen. Fast 10.000 Kilometer und rund 20 Flugstunden liegen vor Michael Prinz. Der Badmintonspieler des ATSV Freiberg startet ab Sonntag bei der Senioren-Weltmeisterschaft, die im thailändischen Badeort Pattaya ausgetragen wird – Wettkampf dort, wo andere Urlaub machen. „Ich wollte... Die Koffer sind wieder einmal gepackt, am Mittwoch kann es losgehen. Fast 10.000 Kilometer und rund 20 Flugstunden liegen vor Michael Prinz. Der Badmintonspieler des ATSV Freiberg startet ab Sonntag bei der Senioren-Weltmeisterschaft, die im thailändischen Badeort Pattaya ausgetragen wird – Wettkampf dort, wo andere Urlaub machen. „Ich wollte...