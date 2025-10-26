XXL-Lehrstunde im Bergstadtduell: Freiberger Fußballer wandeln Rückstand nach Platzverweis und Katastrophenstart noch in Kantersieg um

Der BSC Freiberg hat den FSV Motor Marienberg in der Sachsenklasse deutlich mit 5:1 geschlagen. Nach dem Spiel tanzte der Rotsünder in der Siegerkabine zum Oranje-Partyhit „Links, rechts“.

Wer am Sonnabend das Spiel zwischen dem BSC Freiberg und dem FSV Motor Marienberg in der Sachsenklasse West als Zuschauer live verfolgen durfte, hat wieder einmal gesehen, wie verrückt Fußball sein kann. Dass die Freiberger am Ende klar und deutlich mit 5:1 (2:1) gewannen, hätte man angesichts der Spielhistorie kaum für möglich gehalten. Denn...