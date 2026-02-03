MENÜ
Bei der Endrunde der Landesmeisterschaft sind die mittelsächsischen B-Juniorinnen am Ende Vierte geworden. Einige der jungen Spielerinnen sind nächstes Jahr nicht mehr dabei.
Bei der Endrunde der Landesmeisterschaft sind die mittelsächsischen B-Juniorinnen am Ende Vierte geworden. Einige der jungen Spielerinnen sind nächstes Jahr nicht mehr dabei. Bild: Christian Kluge
Bei der Endrunde der Landesmeisterschaft sind die mittelsächsischen B-Juniorinnen am Ende Vierte geworden. Einige der jungen Spielerinnen sind nächstes Jahr nicht mehr dabei.
Bei der Endrunde der Landesmeisterschaft sind die mittelsächsischen B-Juniorinnen am Ende Vierte geworden. Einige der jungen Spielerinnen sind nächstes Jahr nicht mehr dabei. Bild: Christian Kluge
Freiberg
Zukunft ungewiss: Fußballerinnen aus Mittelsachsen bestreiten ihr vorerst letztes Turnier
Von Christian Kluge, Robin Seidler
Bei der Endrunde der Landesmeisterschaft waren die B-Juniorinnen der SpG Lichtenberg/Langenau in Roßwein als Gastgeber direkt qualifiziert. Nun könnten sich die Wege aber endgültig trennen.

Einmal kommt Nelly Jonies mit den B-Juniorinnen der Spielgemeinschaft Lichtenberg/Langenau dieses Jahr noch zusammen. „Wir werden noch eine Weihnachtsfeier organisieren“, sagte die 16-jährige Fußballerin des SSV Königshain-Wiederau nach der Endrunde der Hallenlandesmeisterschaft in Roßwein. Für diese Turniere hatten sich die jungen...
