Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Namensvettern im Duell: SVL-Stürmer Joey Hegewald (l.) gegen Jonas Hegewald von Fortuna Langenau.
Namensvettern im Duell: SVL-Stürmer Joey Hegewald (l.) gegen Jonas Hegewald von Fortuna Langenau. Bild: Tim Fischer
Namensvettern im Duell: SVL-Stürmer Joey Hegewald (l.) gegen Jonas Hegewald von Fortuna Langenau.
Namensvettern im Duell: SVL-Stürmer Joey Hegewald (l.) gegen Jonas Hegewald von Fortuna Langenau. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Zwei Meisterschaftsfavoriten fahren Paternoster: Langenauer Fußballer nach oben, Lichtenberger nach unten
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fortuna Langenau ist beim 3:1-Sieg in der Fußball-Mittelsachsenliga beim SV Lichtenberg der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Nun finden sich plötzlich die Lichtenberger im Tabellenkeller wieder.

Im dritten Spiel hat es endlich geklappt. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der neuen Saison haben die Mittelsachsenliga-Fußballer von Fortuna Langenau im Duell zweier Staffelfavoriten beim SV Lichtenberg mit 3:1 (1:1) den Bock umgestoßen und vor 208 Zuschauern den ersten Dreier der Saison eingefahren. „Es war alles in allem ein verdienter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
04.08.2025
2 min.
Fünf Tore in vier Minuten: Langenauer Kicker überrennen Testgegner in der Schlussphase
Doppeltorschütze beim Testspielerfolg: Fortuna-Routinier Jan Sandig, hier in einem früheren Spiel.
Fußball-Mittelsachsenligist Fortuna Langenau hat sein zweites Vorbereitungsspiel deutlich gewonnen. Auch die Lichtenberger Kicker entschieden ihre Generalprobe klar sich.
Kai Dittrich
21.08.2025
3 min.
Nach zehn Gegentoren: Lichtenberger „Aushilfstorwart“ bleibt im Kasten
Schon in der vergangenen Saison hatte Tommy Schmidt beim SVL sein Torwart-Comeback gegeben.
Fußball-Mittelsachsenligist SV Lichtenberg muss sich nach der schmerzhaften Pokalniederlage gegen Oberligist Auerbach erst einmal schütteln. Warum der SVL trotz der Lehrstunde keinen Knacks erwartet.
Kai Dittrich
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel