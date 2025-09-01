Zwei Meisterschaftsfavoriten fahren Paternoster: Langenauer Fußballer nach oben, Lichtenberger nach unten

Fortuna Langenau ist beim 3:1-Sieg in der Fußball-Mittelsachsenliga beim SV Lichtenberg der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Nun finden sich plötzlich die Lichtenberger im Tabellenkeller wieder.

Im dritten Spiel hat es endlich geklappt. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der neuen Saison haben die Mittelsachsenliga-Fußballer von Fortuna Langenau im Duell zweier Staffelfavoriten beim SV Lichtenberg mit 3:1 (1:1) den Bock umgestoßen und vor 208 Zuschauern den ersten Dreier der Saison eingefahren. „Es war alles in allem ein verdienter...