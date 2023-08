Zwei Tage volles Programm beim Langenstriegiser Reitturnier

Beim Reitturnier des Langenstriegiser SV werden am Wochenende fast 200Aktive erwartet. In drei Disziplinen gibt es am Ortsrand dabei Prüfungen.

Pferdesportler vom gastgebenden Verein, die sich noch einmal auf das heimische Reitturnier vorbereiten wollten, hatten in den vergangenen Tagen kaum noch eine Gelegenheit dafür. "Seit Mitte der Woche haben wir einen Trainingsstopp verhängt, um unsere Anlage auf das Reitturnier an diesem Wochenende vorzubereiten", sagt Kathleen Tenzler. Die...