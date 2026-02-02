MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im letzten Vorrundenspiel führte Sebastian Noack den ATSV zum zweiten Sieg.
Im letzten Vorrundenspiel führte Sebastian Noack den ATSV zum zweiten Sieg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Im letzten Vorrundenspiel führte Sebastian Noack den ATSV zum zweiten Sieg.
Im letzten Vorrundenspiel führte Sebastian Noack den ATSV zum zweiten Sieg. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Zweiter Saisonsieg: Basketballer des ATSV Freiberg senden Lebenszeichen vor den Play-Downs
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freiberger Korbjäger beenden die Landesliga-Vorrunde trotz des abschließenden Erfolgs gegen den BC Dresden IV auf dem letzten Platz. Im Abstiegskampf schöpft das Team aber wieder Hoffnung.

Die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg können doch noch gewinnen. Im letzten Spiel der Vorrunde bezwangen die Freiberger Miners den Tabellenvierten BC Dresden IV mit 70:63 (46:35), bleiben aber mit nur zwei Siegen aus 14 Spielen Tabellenletzter der Staffel 2 (4 Punkte). Der Erfolg gegen die routinierten Gäste aus der Landeshauptstadt sei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
11.01.2026
2 min.
Niederlage im Kellerduell: Basketballer des ATSV Freiberg behalten Rote Laterne
Die Freiberger um Enrico Knoth wurden auch vom Vorletzten gestoppt.
Der ATSV Freiberg hat das Duell gegen Lok HTW Dresden II verloren und bleibt Schlusslicht der Landesliga-Staffel 2. Die Niederlage gegen den Vorletzten wiegt dabei doppelt schwer.
Steffen Bauer
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
08.01.2026
1 min.
Kellerduell mit Bedeutung: Freiberger Basketballer brauchen zweiten Sieg in der Landesliga
Haben die Spieler des ATSV um Jan Exnowitz im Kellerduell ein sicheres Händchen?
Die Basketballer des ATSV erwarten als Schlusslicht der Landesliga den Vorletzten HTW Dresden II. Ein Erfolg würde im Abstiegskampf doppelt zählen.
Steffen Bauer
22:16 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
Mehr Artikel