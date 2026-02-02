Zweiter Saisonsieg: Basketballer des ATSV Freiberg senden Lebenszeichen vor den Play-Downs

Die Freiberger Korbjäger beenden die Landesliga-Vorrunde trotz des abschließenden Erfolgs gegen den BC Dresden IV auf dem letzten Platz. Im Abstiegskampf schöpft das Team aber wieder Hoffnung.

Die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg können doch noch gewinnen. Im letzten Spiel der Vorrunde bezwangen die Freiberger Miners den Tabellenvierten BC Dresden IV mit 70:63 (46:35), bleiben aber mit nur zwei Siegen aus 14 Spielen Tabellenletzter der Staffel 2 (4 Punkte). Der Erfolg gegen die routinierten Gäste aus der Landeshauptstadt sei... Die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg können doch noch gewinnen. Im letzten Spiel der Vorrunde bezwangen die Freiberger Miners den Tabellenvierten BC Dresden IV mit 70:63 (46:35), bleiben aber mit nur zwei Siegen aus 14 Spielen Tabellenletzter der Staffel 2 (4 Punkte). Der Erfolg gegen die routinierten Gäste aus der Landeshauptstadt sei...