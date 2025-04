Zweiter Sieg im zweiten Rückrundenspiel: Fußballer des SSV Königshain-Wiederau gewinnen beim SV Lichtenberg

Die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau haben durch einen 3:0-Erfolg beim Tabellenzweiten SV Lichtenberg überrascht. Damit verschafften die Gäste sich ihrerseits Luft im Abstiegskampf.

Die Tagesfahrten an den Trassenweg nach Lichtenberg scheinen sich für die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau zu lohnen. Nachdem die SSV-Kicker in der vergangenen Saison am vorletzten Spieltag mit 4:2 in Lichtenberg gewannen und einen ganz wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt verbuchten, siegten sie am Sonntag klar mit 3:0 (1:0) im...