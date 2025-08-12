Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG

Freiberg
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Die Handballer der HSG Freiberg haben sich für die kommende Saison nochmals verstärkt. Mit Tomas Chiriaco wurde nach der Rückkehr von Jan Mojzis ein weiterer Kreisspieler verpflichtet, erklärt HSG-Geschäftsführer Stefan Lange. Der gebürtige Argentinier sei von einem Spielervermittler angeboten worden und trainiert seit knapp zwei Wochen in...
