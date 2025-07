Zwischen Olympiastadion und Fußball-EM: Freiberger Fußballerin von Hertha BSC fiebert mit, versteht aber einige Diskussionen nicht

Drei mittelsächsische Kickerinnen werden den Start der Fußball-Europameisterschaft der Frauen gespannt verfolgen. Zwei von ihnen standen einigen deutschen Nationalspielerinnen schon direkt gegenüber.

Am Mittwoch startet in der Schweiz mit dem Eröffnungsspiel zwischen Island gegen Finnland die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Nachdem im Vorjahr mit Alexandra Popp die Galionsfigur der deutschen Nationalmannschaft ihren Abschied verkündete, steht nun mit Giulia Gwinn oder Jule Brand die nächste Generation in den Startlöchern. Dabei...