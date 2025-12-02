Zwischen Safari und Siegesfeier: Erzgebirgischer Footgolf-Präsident triumphiert bei Africa Open

Mitten in der Wildnis, direkt bei den Victoriafällen, landete René Schmitt beim ersten Major-Turnier Afrikas einen Überraschungscoup. Kurz zuvor mussten die 18 Ziellöcher aber noch einmal umgegraben werden.

Bekannt ist Simbabwe vor allem durch seine beeindruckenden Naturgewalten. Das Binnenland im Süden Afrikas beherbergt Touristikhochburgen wie den Sambesi-Nationalpark oder die Victoriafälle am gleichnamigen Ort Victoria Falls. Genau dort, wo die mächtigen Wassermassen des Sambesis, dem viertgrößten Fluss Afrikas, auf einer Breite von über... Bekannt ist Simbabwe vor allem durch seine beeindruckenden Naturgewalten. Das Binnenland im Süden Afrikas beherbergt Touristikhochburgen wie den Sambesi-Nationalpark oder die Victoriafälle am gleichnamigen Ort Victoria Falls. Genau dort, wo die mächtigen Wassermassen des Sambesis, dem viertgrößten Fluss Afrikas, auf einer Breite von über...