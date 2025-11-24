1. Internationales Hallenmasters in Plauen: „Das war ein richtig tolles Fußbalfest“

Dass es die Ü-50-Kicker aus Plauen, Nürnberg, Aue und Bentwisch sowie aus Tschechien, Rumänien und Ungarn noch können, zeigten sie am Samstag in der Plauener Einheit-Arena. Der Siegerpokal blieb am Ende im Vogtland.

Der VFC Plauen gewinnt das Finale gegen die Rumänen aus Sibiu, Erzgebirge Aue wird Dritter. Die Vogut-Vogtlandauswahl landet vor Ústí nad Labem (Tschechien), den Ostseekickern aus Bentwisch, dem 1. FC Nürnberg und dem FC Dabas (Ungarn). Die Premiere des „Ü 50 International Hallenmasters" erlebten über den Tag verteilt 300 Zuschauer.