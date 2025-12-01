Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Martyna Wikar stellte sich bei ihrem Debüt für Rodewisch sehr solide auf und spielte unentschieden.
Martyna Wikar stellte sich bei ihrem Debüt für Rodewisch sehr solide auf und spielte unentschieden. Bild: Verein
Martyna Wikar stellte sich bei ihrem Debüt für Rodewisch sehr solide auf und spielte unentschieden.
Martyna Wikar stellte sich bei ihrem Debüt für Rodewisch sehr solide auf und spielte unentschieden. Bild: Verein
Auerbach
1. Schach-Bundesliga: Rodewisch entführt nur einen Punkt
Von Wolfgang Schwarzer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es wurde das erwartet schwere Wochenende für die Schachmiezen aus dem Vogtland. Gegen den Vorjahresdritten Schwäbisch Hall gab es nichts zu holen, gegen Deizisau reichte es zum 3:3.

Für die Rodewischer Schachmiezen ist die zweite Doppelrunde der 1. Bundesliga zu der erwartet schweren Bewährungsprobe geworden. In Schwäbisch Hall verloren die Vogtländerinnen gegen den gastgebenden SK mit 0,5:5,5. Tags darauf trennten sie sich von den Schachfreunden Deizisau 3:3.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
2 min.
Rodewischer Schachmiezen zum Bundesligaauftakt mit Licht und Schatten
Die Rodewischer Schachmiezen zum Bundesligaauftakt in Bad Königshofen: (von links) Fiona Sieber, Martina Korenova, Julia Movsesian, Tereza Rodshtein, Maria Schöne und Zuzana Hagarova.
Das hatte sich das am höchsten spielende vogtländische Schachteam anders vorgestellt. Gegen zwei Aufsteiger sollten zwei Siege her. Aber einem 6:0 gegen Chemnitz ließen die Miezen einen schlimmen Sonntag folgen.
Wolfgang Schwarzer
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
01.12.2025
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
18.09.2025
2 min.
1. Schach-Bundesliga: Rodewischerinnen starten in ihre 32. Erstligasaison
Symbolbild.
Zwei kommen, eine geht: Für die Schachmiezen beginnt die neue Serie im Oberhaus mit einer Doppelrunde in Bad Königshofen. Dort treffen sie zuerst auf die beiden Aufsteiger aus Chemnitz und Berlin.
Wolfgang Schwarzer
Mehr Artikel