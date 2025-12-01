1. Schach-Bundesliga: Rodewisch entführt nur einen Punkt

Es wurde das erwartet schwere Wochenende für die Schachmiezen aus dem Vogtland. Gegen den Vorjahresdritten Schwäbisch Hall gab es nichts zu holen, gegen Deizisau reichte es zum 3:3.

Für die Rodewischer Schachmiezen ist die zweite Doppelrunde der 1. Bundesliga zu der erwartet schweren Bewährungsprobe geworden. In Schwäbisch Hall verloren die Vogtländerinnen gegen den gastgebenden SK mit 0,5:5,5. Tags darauf trennten sie sich von den Schachfreunden Deizisau 3:3.