1. Schach-Bundesliga: Rodewisch hofft weiter auf Bronze

Große Aufstellungssorgen haben die Schachmiezen vor der Doppelrunde in Löberitz geplagt. So war man mit den drei erbeuteten Zählern zufrieden.

Mit nur einer Stammspielerin mussten die Rodewischer Schachmiezen am Bundesliga-Wochenende in Löberitz auskommen. In letzter Minute sprang Hana Kubikova im wahrsten Sinne des Wortes in Prag noch in den Bus und vervollständigte nach einigen kurzfristigen Absagen das Team. Die Vogtländerinnen behielten aber ihr Ziel vor Augen, beide Kämpfe zu...