1. Schach-Bundesliga: Rodewischerinnen starten in ihre 32. Erstligasaison

Auerbach
Zwei kommen, eine geht: Für die Schachmiezen beginnt die neue Serie im Oberhaus mit einer Doppelrunde in Bad Königshofen. Dort treffen sie zuerst auf die beiden Aufsteiger aus Chemnitz und Berlin.
Die Rodewischer Schachmiezen starten an diesem Wochenende in Bad Königshofen in ihre 32. Bundesligasaison. Nicht mehr dabei ist Stavroula Tsolakidou. Zwischenzeitlich in der absoluten Weltspitze angekommen, spielt die Deutsch-Griechin nun für den mehrfachen Deutschen Meister OSG Baden-Baden. Die Rodewischerinnen verstärkten sich mit der...
