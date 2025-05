1. Wasserball-Bundesliga: Gelingt dem SVV Plauen der dritte Sieg gegen München?

Für das Team von Trainer Maik Bielefeld startet die „Best of three“-Serie im Halbfinale der B-Gruppe mit einem Auswärtsspiel bei der SG Stadtwerke München. Zweimal haben die Plauener in dieser Saison schon gegen die Münchner gewonnen.

Die Wasserballer des SVV Plauen wollen den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga vorzeitig klar machen. Nachdem sie das gegen Uerdingen knapp verpasst haben, soll es nun im Playoff-Halbfinale gegen die SG Stadtwerke München klappen. Ein Sieg in München am Samstag, 19 Uhr, wäre die ideale Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später in...