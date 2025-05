1. Wasserball-Bundesliga: Wieso der SVV Plauen jetzt positiv in die Zukunft blickt

Die Vogtländer beenden die Saison auf Platz 6. Ein 17:10-Sieg gegen Würzburg sicherte das Entscheidungsspiel. Das ging jedoch knapp verloren.

Die Wasserballer des SVV Plauen haben die Bundesliga-Saison 2024/25 mit einem sechsten Tabellenplatz abgeschlossen. Nach einem eindrucksvollen 17:10-Heimsieg am Samstag gegen den SV Würzburg 05 ging die Best-of-Three-Serie in ein Entscheidungsspiel, das die Plauener am Sonntagvormittag mit 10:12 verloren. Trotz der Niederlage zeigte sich das Team...