15. Grundschulturnier im Vogtland: Schach im Harry-Potter-Style

Zauberei trifft auf königliches Spiel heißt es am 10. Mai, wenn in der Plauener Karl-Marx-Schule zum 15. Mal um den Wanderpokal des Landrats gekämpft wird. Das Turnier zählt zu den größten seiner Art in Deutschland.

Bereits zum 15. Mal wird am 10. Mai die beste vogtländische Grundschule in Sachen Schach ermittelt. Das Turnier um den Wanderpokal des Landrats wird in diesem Jahr wieder einmal in der Plauener Karl-Marx-Schule ausgetragen. Das Team der Schule hatte sich im vergangenen Jahr durchgesetzt. Nicht zum ersten Mal.