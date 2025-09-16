Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ben Wiegner schaut auf eine überaus erfolgreiche Saison zurück.
Ben Wiegner schaut auf eine überaus erfolgreiche Saison zurück. Bild: Bernd Genßen
Plauen
15-jähriger Plauener Motorsportler dominiert Finalwochenende auf dem Nürburgring
Von Bernd Genßen
Den Gesamtsieger konnte Ben Wiegner nicht mehr angreifen. Aber schon der 2. Platz in seinem Debütjahr im Kawasaki Ninja-Cup ist eine Sensation.

Dem 15-jährigen Plauener Motorsportler Ben Wiegner ist der Wechsel der Rennklassen offenbar sehr gut bekommen. Als Neueinsteiger im Kawasaki Ninja ZX-4RR-Cup startete er mit dem Ziel in die Saison, unter die besten fünf zu kommen. Im vergangenen Jahr noch im Northern Talent Cup unterwegs, war er jetzt mit einer 399er-Kawasaki unterwegs und...
Mehr Artikel