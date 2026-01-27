15. Jugendcup der SpVgg Grünbach-Falkenstein: Wer doppelt jubeln durfte und wer für ein Happyend sorgte

Vier Tage voller Hallenfußball liegen hinter dem Verein. Mehr als 30 Mannschaften waren in acht Altersklassen auf Torejagd gegangen. Nur in einem Fall kam der Sieger nicht aus dem Vogtland.

Im letzten Anlauf am Sonntagnachmittag hat es dann doch noch mit einem Siegerpokal für den Ausrichter geklappt. Die B-Jugend-Fußballer der SpVgg Grünbach-Falkenstein entschieden beim 15. Ecovis-Jugendcup in der Sporthalle am Jahnplatz das Turnier in ihrer Altersklasse für sich. Damit sorgte die von Micha Bauer und Tim Fugmann trainierte... Im letzten Anlauf am Sonntagnachmittag hat es dann doch noch mit einem Siegerpokal für den Ausrichter geklappt. Die B-Jugend-Fußballer der SpVgg Grünbach-Falkenstein entschieden beim 15. Ecovis-Jugendcup in der Sporthalle am Jahnplatz das Turnier in ihrer Altersklasse für sich. Damit sorgte die von Micha Bauer und Tim Fugmann trainierte...