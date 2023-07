16 Vogtländer sind in Leipzig dabei

Der drittletzte Lauf der Ostdeutschen Trialmeisterschaft wird am Samstag ab 15 Uhr in Leipzig ausgefahren. Beim sogenannten ADAC-Stadiontrial im Motodrom am Cottaweg sind 14 Geschicklichkeitsfahrer vom MSC Oelsnitz dabei. Zudem starten die beiden Wiedersberger Privatfahrer Heiko und André Gemeinhardt. (tgf)