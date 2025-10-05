2. Bundesliga: Ringer aus Markneukirchen/Gelenau verlieren Derby beim FC Erzgebirge Aue

Oberes Vogtland
Die Wettkampfgemeinschaft aus Vogtländern und Erzgebirgern unterliegt mit 13:17 beim FCE. Eine bittere Niederlage, da man in der ersten Hälfte zu viele Punkte liegen ließ.
Es war ein gebrauchter Abend für die WKG Markneukirchen/Gelenau. Trotz großer Fan-Unterstützung und sogar Besuch von Landrat Thomas Hennig verlor das Team das sächsische Derby bei den Zweitliga-Ringern des FC Erzgebirge Aue mit 13:17.
