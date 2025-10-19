Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte

Mit einem Lächeln im Gesicht zum besten Punktesammler: Martin Novotny.
Mit einem Lächeln im Gesicht zum besten Punktesammler: Martin Novotny. Bild: Oliver Orgs
Plauen
2. Gewichtheber-Bundesliga: Athletenteam Vogtland feiert Auftaktsieg
Von Bernd Schmiedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch ohne einige Leistungsträger haben die starken Frauen und Männer aus dem Vogtland die SG Fortschritt Eibau geschlagen. Dabei war das Glück des Tüchtigen auf Seiten der Hausherren.

Das Glück des Tüchtigen hat dem Athletenteam Vogtland zum Erfolg in der 2. Gewichtheber-Bundesliga verholfen. Beim 491,4:412,0 gegen die SG Fortschritt Eibau mussten beide Teams auf mehrere Leistungsträger verzichten. Dabei konnten die Ostsachsen nur fünf Athleten an den Start bringen. Dennoch gestaltete sich der Wettkampf zumindest anfangs...
