2. Gewichtheber-Bundesliga: Athletenteam Vogtland geht in der Hauptstadt leer aus

Die Aktiven aus Plauen und Rodewisch zogen beim SV Empor Berlin mit 0:3 den Kürzeren. Zumindest für zwei von ihnen hat sich die lange Anfahrt mehr als gelohnt.

In der 2. Bundesliga der Gewichtheber hat das Athletenteam Vogtland am Samstag beim SV Empor Berlin mit 0:3 (487,4:560,5) verloren und steht mit jetzt ausgeglichener Punktebilanz (3:3) auf dem 6. Tabellenplatz. Da die Vogtländer die Fahrt in die Hauptstadt ohne zahlreiche Stammkräfte antreten mussten, war man mit dem Ergebnis dennoch durchaus... In der 2. Bundesliga der Gewichtheber hat das Athletenteam Vogtland am Samstag beim SV Empor Berlin mit 0:3 (487,4:560,5) verloren und steht mit jetzt ausgeglichener Punktebilanz (3:3) auf dem 6. Tabellenplatz. Da die Vogtländer die Fahrt in die Hauptstadt ohne zahlreiche Stammkräfte antreten mussten, war man mit dem Ergebnis dennoch durchaus...