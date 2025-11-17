Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Athletenteam Vogtland in Berlin.
Das Athletenteam Vogtland in Berlin. Bild: Verein
Das Athletenteam Vogtland in Berlin.
Das Athletenteam Vogtland in Berlin. Bild: Verein
Plauen
2. Gewichtheber-Bundesliga: Athletenteam Vogtland geht in der Hauptstadt leer aus
Von Bernd Schmiedel
Die Aktiven aus Plauen und Rodewisch zogen beim SV Empor Berlin mit 0:3 den Kürzeren. Zumindest für zwei von ihnen hat sich die lange Anfahrt mehr als gelohnt.

In der 2. Bundesliga der Gewichtheber hat das Athletenteam Vogtland am Samstag beim SV Empor Berlin mit 0:3 (487,4:560,5) verloren und steht mit jetzt ausgeglichener Punktebilanz (3:3) auf dem 6. Tabellenplatz. Da die Vogtländer die Fahrt in die Hauptstadt ohne zahlreiche Stammkräfte antreten mussten, war man mit dem Ergebnis dennoch durchaus...
