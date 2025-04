2. Gewichtheber-Bundesliga: Athletenteam Vogtland hofft auf das Finale

Ein Punkt reicht den Athleten aus Plauen und Rodewisch zum Staffelsieg. Den will man am Samstag in Schweinfurt holen.

Zum letzten Kampf in der Gewichtheber-Bundesliga muss das Athletenteam Vogtland zum AC Schweinfurt reisen. Erkämpfen die Vogtländer einen Punkt, egal ob im Reißen oder im Stoßen, erreichen sie erstmals seit ihrem Zusammenschluss im Jahre 2015 den Staffelsieg. Dieser berechtigt zur Teilnahme am Finalkampf der 2. Bundesliga im April. Hier wird...