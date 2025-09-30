2. Kegel-Bundesliga: Grün-Weiß Mehltheuer feiert ersten Saisonsieg

Plauen
Die Vogtländer haben nach ihrer Rückkehr in die zweithöchste deutsche Spielklasse die ersten Punkte eingefahren. Dem 1:7 zum Auftakt in Wolfsburg ließen sie einen 7:1-Erfolg gegen den SKC Kleeblatt Berlin folgen lassen.
Zweites Spiel, erster Sieg: Die Zweitligakegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer haben sich am Samstag zu Hause gegen den SKC Kleeblatt Berlin mit 7:1 (3527:366) durchgesetzt und damit eine Antwort auf die 1:7-Niederlage zum Saisonstart beim KV Wolfsburg gegeben. Den einzigen Punkt für die Hauptstädter holte gleich zu Beginn Christian Drache, der...
