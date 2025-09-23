2. Kegel-Bundesliga: Grün-Weiß Mehltheuer legt Fehlstart auf die Bahn

Plauen
Der Aufsteiger aus dem Vogtland hat im ersten Saisonspiel eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. 1:7 hieß es am Ende aus Sicht der Grün-Weißen beim KV Wolfsburg.
Die Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer haben das erste Punktspiel nach ihrer Rückkehr in die 2. Bundesliga klar verloren. Beim KV Wolfsburg zogen die Vogtländer am Samstag mit 1:7 den Kürzeren. Allerdings gibt das Endergebnis nicht den Spielverlauf wieder. Denn in zwei der verlorenen Duelle ging es äußerst knapp zu. So hatte Stefan Großer...
