2. Kegel-Bundesliga: Grün-Weiß Mehltheuer schlägt den Spitzenreiter

Plauen
6:2 hieß es am Ende gegen Lieblingsgegner Bautzen. Nach Ende der Hinserie liegen die Vogtländer im Kampf um den Klassenerhalt im Plan.
Nach vier Niederlagen in Serie haben sich die Zweitliga-Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer kurz vor Weihnachten selbst beschenkt. Gegen den bisherigen Spitzenreiter MSV Bautzen 04 gewannen die Vogtländer mit 6:2. Daniel Höring holte mit 3:1 und starken 621 Punkten den ersten Mannschaftspunkt für sein Team, während der Bautzener Nico Lehmann...
