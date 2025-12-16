MENÜ
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Plauen
2. Kegel-Bundesliga: Grün-Weiß Mehltheuer schlägt den Spitzenreiter
Von Lutz Frauendorf
6:2 hieß es am Ende gegen Lieblingsgegner Bautzen. Nach Ende der Hinserie liegen die Vogtländer im Kampf um den Klassenerhalt im Plan.

Nach vier Niederlagen in Serie haben sich die Zweitliga-Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer kurz vor Weihnachten selbst beschenkt. Gegen den bisherigen Spitzenreiter MSV Bautzen 04 gewannen die Vogtländer mit 6:2. Daniel Höring holte mit 3:1 und starken 621 Punkten den ersten Mannschaftspunkt für sein Team, während der Bautzener Nico Lehmann...
