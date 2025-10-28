Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Symbolbild. Bild: stock.adobe.com
Symbolbild. Bild: stock.adobe.com
Plauen
2. Kegel-Bundesliga: Grün-Weiß Mehltheuer stolpert auf der Heimbahn
Von Lutz Frauendorf
Mit 2:6 mussten sich die Vogtländer gegen Aufstiegskandidat KSV Freital geschlagen geben. Dass auch der Kegelsport Kopfsache ist, wurde dabei deutlich.

Grün-Weiß Mehltheuer gegen KSV Freital hieß es am Samstagnachmittag auf der Kegelanlage im „Holzfäller“ in Mehltheuer. Der Verband DKBC hatte das Duell Neuling gegen Aufstiegskandidat im Vorfeld als Spitzenspiel ausgemacht. Am Ende hatten die Gäste mit 6:2 (3645:3495) klar die Nase vorn.
