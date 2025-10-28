2. Kegel-Bundesliga: Grün-Weiß Mehltheuer stolpert auf der Heimbahn

Plauen
Mit 2:6 mussten sich die Vogtländer gegen Aufstiegskandidat KSV Freital geschlagen geben. Dass auch der Kegelsport Kopfsache ist, wurde dabei deutlich.
Grün-Weiß Mehltheuer gegen KSV Freital hieß es am Samstagnachmittag auf der Kegelanlage im „Holzfäller“ in Mehltheuer. Der Verband DKBC hatte das Duell Neuling gegen Aufstiegskandidat im Vorfeld als Spitzenspiel ausgemacht. Am Ende hatten die Gäste mit 6:2 (3645:3495) klar die Nase vorn.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.