Germane Elias Kousmanen gewann bei der WM in Zagreb die Bronzemedaille im Schwergewicht.
Germane Elias Kousmanen gewann bei der WM in Zagreb die Bronzemedaille im Schwergewicht. Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
2. Ringer-Bundesliga: Markneukirchen/Gelenau peilt Platz im Mittelfeld der Tabelle an
Von Jörg Richter
Mit einem Heimkampf gegen Nürnberg geht es für die Kampfgemeinschaft aus dem Vogtland und dem Erzgebirge wieder los. Gegen die Franken setzte es in der vergangenen Serie zwei Niederlagen.

Es ist endlich so weit: Am Samstag, 19.30 Uhr, fällt in der Schrott-Stark-Arena in Markneukirchen der Startschuss für die neue Meisterschaftsrunde der 2. Ringer-Bundesliga Ost. Mit dem SV Johannis Nürnberg kommt gleich der Vorjahreszweite ins Vogtland, gegen den die weiterhin bestehende Wettkampfgemeinschaft aus AV Germania Markneukirchen und...
