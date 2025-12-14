2. Ringer-Bundesliga: WKG Markneukirchen/Gelenau trotz Führung chancenlos gegen erstarkten KSV Witten

Oberes Vogtland
Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gab es am Samstagabend in Witten. Kurz nach Wiederbeginn führten die Gäste aus dem Vogtland und dem Erzgebirge sogar, dann zog der Herbstmeister davon.
Ausgerechnet gegen die WKG Markneukirchen/Gelenau kehrte der KSV Witten in der 2. Ringer-Bundesliga zu alter Stärke zurück. Nachdem die Nordrheinwestfalen als souveräner Herbstmeister in der Rückrunde regelrecht abstürzten und selbst gegen den Tabellenletzten RV Lübtheen eine Niederlage einstecken mussten, meldeten sie sich stark zurück....
