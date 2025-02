2. Schach-Landesklasse: SC Reichenbach bleibt vorn

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1 zwischen dem SCR und dem SV Wilkau-Haßlau geht weiter. Nach ihrem 6:2-Erfolg in Annaberg-Buchholz sind die Vogtländer weiterhin im Vorteil.

In der 2. Schach-Landesklasse hat sich der SC Reichenbach am Sonntag beim SC Annaberg-Buchholz mit 6:2 durchgesetzt und bleibt damit auch nach sechs Saisonspielen ohne Niederlage. Haymo Adler, Oliver Seidel, Andreas Götz, Raul Brunen und Ben Härtel gewannen ihre Partien, Sascha Knabe und Jan-Niklas Phenn spielten unentschieden. In der Tabelle...