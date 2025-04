2. Schach-Landesklasse: SC Reichenbach kurz vor dem Ziel

Die Reichenbacher Schachspieler bleiben auch einen Spieltag vor Saisonschluss auf dem 1. Platz. Gegen König Plauen IV gab es den erwarteten klaren Sieg.

Der SC Reichenbach bleibt im Aufstiegsrennen um einen Platz in der 1. Schach-Landesklasse weiter das Team mit den besten Karten. Am Sonntag setzte sich der SCR beim SK König Plauen IV mit 5,5:2,5 durch und führt das Feld mit einem Punkt Vorsprung auf den SV Lengefeld an. Der SV Wilkau-Haßlau II hat sich mit einer 3,5:4,5-Niederlage in Hainichen...