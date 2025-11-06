2. Wasserball-Bundesliga: Klappt es für den SVV Plauen mit dem ersten Auswärtssieg?

Plauen
Nach dem intensiven und viel diskutierten Heimspiel gegen Düsseldorf, das die Vogtländer knapp verloren, geht es nun mit der Partie bei der SpVg Latzen weiter. Zuspruch erhält das SSV-Team auch von den Fans.
Mit Sieg und Niederlage sind die Wasserballer des SVV Plauen in die noch junge Saison der 2. Bundesliga gestartet. Besonders das jüngste Heimspiel gegen den SC Düsseldorf (13:14) sorgte für heftige Diskussionen – auch bei den Fans. Gleich sechs Spieler der Plauener waren mit einem Spielausschluss belegt worden, bei den Gästen war es in einem...
