Symbolbild. Bild: Imago
Symbolbild. Bild: Imago
Plauen
2. Wasserball-Bundesliga: SVV Plauen lädt zum zweiten Heimspielkracher
Von Steffen Bandt
Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Würzburg kommt nun der Düsseldorfer SC ins Stadtbad. Auch die Rheinländer hatten sich am ersten Spieltag durchgesetzt.

Die Zweitliga-Wasserballer des SVV Plauen haben sich am vergangenen Wochenende gleich mal an die Tabellenspitze gesetzt. 24:10 hieß es am Ende gegen den SV Würzburg 05. Am Samstag, 19 Uhr, wird bereits das zweite Heimspiel der Saison angepfiffen. Dann ist der Düsseldorfer SC zu Gast im Hexenkessel Plauener Stadtbad. Auch die Rheinländer haben...
