20 Jahre Frauenpower bei Rodewischer Fußballerinnen: Jetzt wird gefeiert!

Beim zweitägigen Festwochenende geht es nicht nur darum, sportliche Erfolge zu feiern. Es geht um Mütter, die einen Ausgleich finden - darum, sie in der Region zu halten. Und die Zukunft einer Sparte zu sichern.

Am Anfang sei es eine ganz wilde Aktion gewesen, erinnert sich Louise Modes: Teilweise bis zu 35 Frauen haben vor 20 Jahren in Rodewisch trainiert - einige hatten schon mal Fußball gespielt, andere nicht. „Über die Jahre haben wir uns gemausert, einige große Erfolge erzielt und mittlerweile spielen wir eine ganz gute Rolle in der Landesklasse...