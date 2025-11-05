Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Luca Ungureit aus Berlin (links) und Gabriela Ciborowska aus dem polnischen Posen vor dem Königlichen Kurhaus.
Luca Ungureit aus Berlin (links) und Gabriela Ciborowska aus dem polnischen Posen vor dem Königlichen Kurhaus. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
21. Bäderfechtturnier in Bad Elster: Teilnehmer und Organisatoren staunen gleichermaßen
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gabriela Ciborowska bildete mit ihrem Berliner Fechtpartner Luca Ungureit beim „Sie und Er – Städte- und Degenturnier“ eines der 16 Teams bei der 21. Auflage im Königlichen Kurhaus. Dort überzeugten auch die Gastgeber mit Podestplätzen.

Wie besonders das Internationale Bäderfechtturnier im Königlichen Kurhauses ist, zeigte sich auch am Samstag bei der 21. Auflage wieder, als mit der Polin Gabriela Ciborowska und ihrem Berliner Partner Luca Ungureit zwei Fechter an den Start gingen, die hier zuvor noch nicht die Klingen gekreuzt haben. „Wir hatten Lust, als Team zu fechten“,...
Das könnte Sie auch interessieren
12:25 Uhr
5 min.
Schikane im Job, Attacke im Netz - Studie sieht mehr Mobbing
Im Netz und im realen Leben - oft am Arbeitsplatz - wird laut Studie zunehmend schikaniert, diffamiert, beleidigt. (Symbolbild)
Ein großer Teil der erwachsenen Bevölkerung hat laut Befragung Mobbing oder Cybermobbing erlebt. Jüngere sind oft Zielscheibe. Was macht das mit Betroffenen und warum werden viele Opfer später Täter?
Yuriko Wahl-Immel, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
27.09.2025
1 min.
Magazin: Bad Elster ist „Top Kurort 2026“
Das Königliche Kurhaus in Bad Elster.
Focus Gesundheit bewertete mehr als 350 staatlich anerkannte Kurorte und Heilbäder. Für welche Parameter sich die Vogtlandstadt Bestnoten verdiente.
Ronny Hager
21.10.2025
4 min.
Eingemeindung von Bad Brambach: Diese roten Linien zieht Bad Elster
Die Einwohnerversammlung von Bad Elster am Montagabend in der Aula der Grundschule war gut besucht. Infos gab es auch zur Bürgerstiftung.
Auf dem Weg einer möglichen Eingemeindung von Bad Brambach wurden am Montagabend erstmals die Einwohner von Bad Elster über den aktuellen Stand informiert. Welche Fragen die Elsteraner am meisten beschäftigen.
Tino Beyer
12:24 Uhr
2 min.
Mordverdächtige im Fall Fabian in Untersuchungshaft
Die Polizei durchsuchte am Donnerstag erneut Häuser.
Vier Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian ist eine Frau in Untersuchungshaft. Sie soll das Kind getötet haben. Zur Tat äußert sie sich nicht.
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel