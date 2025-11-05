21. Bäderfechtturnier in Bad Elster: Teilnehmer und Organisatoren staunen gleichermaßen

Gabriela Ciborowska bildete mit ihrem Berliner Fechtpartner Luca Ungureit beim „Sie und Er – Städte- und Degenturnier“ eines der 16 Teams bei der 21. Auflage im Königlichen Kurhaus. Dort überzeugten auch die Gastgeber mit Podestplätzen.

Wie besonders das Internationale Bäderfechtturnier im Königlichen Kurhauses ist, zeigte sich auch am Samstag bei der 21. Auflage wieder, als mit der Polin Gabriela Ciborowska und ihrem Berliner Partner Luca Ungureit zwei Fechter an den Start gingen, die hier zuvor noch nicht die Klingen gekreuzt haben. „Wir hatten Lust, als Team zu fechten“,... Wie besonders das Internationale Bäderfechtturnier im Königlichen Kurhauses ist, zeigte sich auch am Samstag bei der 21. Auflage wieder, als mit der Polin Gabriela Ciborowska und ihrem Berliner Partner Luca Ungureit zwei Fechter an den Start gingen, die hier zuvor noch nicht die Klingen gekreuzt haben. „Wir hatten Lust, als Team zu fechten“,...