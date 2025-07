23 Tage Pause: Fußball-Landesligist Reichenbacher FC kehrt mit neuen Gesichtern zurück

Der RFC legt wieder los: Vor allem an den Standards will Trainer Carlo Kästner gleich zu Beginn arbeiten. Ein Testspiel beim Meeraner SV bietet am Samstag eine erste Standortbestimmung.

Beim Reichenbacher FC rollt der Ball wieder. Zwischen dem letzten Punktspiel in Marienberg und der ersten Trainingseinheit lagen gerade einmal 23 Tage. Im Wasserturmstadion konnte Trainer Carlo Kästner mit Ausnahme seiner Urlauber 16 Spieler begrüßen, darunter auch alle drei externen Neuzugänge. Neben Manuel Strobel (Merkur Oelsnitz), David... Beim Reichenbacher FC rollt der Ball wieder. Zwischen dem letzten Punktspiel in Marienberg und der ersten Trainingseinheit lagen gerade einmal 23 Tage. Im Wasserturmstadion konnte Trainer Carlo Kästner mit Ausnahme seiner Urlauber 16 Spieler begrüßen, darunter auch alle drei externen Neuzugänge. Neben Manuel Strobel (Merkur Oelsnitz), David...